Über fliegende Kameras

Feldkirch. (etu) Eindrucksvoll wurde der Fotoclub Kontakt kürzlich in die Welt der fliegenden Kameras eingeführt. Am Flugplatz der MFG Feldkirch erklärte Hobbydroh-nenflieger Werner Amann dabei auch die wichtigen Bestimmungen und Verpflichtungen für Drohnenflüge. Das beinhaltet die Austro-Control-Bewilligung, eine Versicherung – beides jährlich zu zahlen – und zahlreiche weitere „Regeln“ im Flugverkehr. „Die Vielfalt an Modellen und Verwendungszwecken ist extrem groß und es sind viele Dinge zu bedenken, wenn man sich überlegt, eine fliegende Kamera anzuschaffen“, meint Vizeobmann Robert Kostenzer. Die Mitglieder konnten anschließend selbst die Steuerung in die Hand nehmen. Anschließend wurde zum gemütlichen Grillen am Flugplatz geladen.