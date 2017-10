Über elf Millionen Kinder im Jemen auf Hilfe angewiesen

Kinder leiden unter weltweit schlimmster humanitärer Krise - © APA (AFP)

Mehr als elf Millionen Kinder im Jemen sind nach UN-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Kinder in dem arabischen Kriegsland litten “unter der schlimmsten Nahrungskrise der Welt und einem beispiellosen Cholera-Ausbruch”, erklärte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) am Montag. Auch das Bildungssystem in dem Kriegsland stehe kurz vor dem Zusammenbruch.