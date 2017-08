Über 6400 geflüchtete Frauen nach Nordkorea “zurückgekehrt”

Mehr als 6400 aus Nordkorea geflüchtete Frauen sind nach Angaben des kommunistischen Landes in den vergangenen Jahren wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Dies gehe aus einem von Nordkorea vorgelegten Bericht an den UN-Menschenrechtsausschuss gegen Diskriminierung von Frauen (CEDAW) hervor, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag.

So seien zwischen 2005 und 2016 insgesamt 6473 Nordkoreanerinnen "zurückgekehrt". Viele der Frauen hätten wegen der schlechten Wirtschaftslage die chinesische Grenze überquert oder seien von Menschenschmugglern gelockt worden, hieß es demnach in dem Paper. Ob die Rückkehr freiwillig erfolgt sei, blieb Yonhap zufolge unklar. Menschenrechtsorganisationen und die UNO berichten, dass nach China geflüchtete Nordkoreaner dort festgenommen und abgeschoben werden. Nordkorea gab an, die Frauen seien nicht für ihre Flucht bestraft worden und führten nun ein "stabiles Leben". Experten bezweifeln dies. Von China abgeschobene Flüchtlinge erwarte in Nordkorea Folter, sexueller Missbrauch und Zwangsarbeit, hieß es im jüngsten Jahresbericht von "Human Rights Watch". Nordkoreaner, die versuchten, nach Südkorea zu gelangen, würden als Staatsfeinde betrachtet. Auch eine UN-Kommission hatte 2014 schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea festgestellt. Nach Informationen des US-Außenministeriums sind bis zu 120.000 Menschen in Lagern für politische Gefangene inhaftiert, darunter auch die Familien von Gegnern des Regimes. Das UN-Panel gegen Frauendiskriminierung will sich im November mit der Situation in Nordkorea befassen. (APA/dpa)