Über 500 Tote nach Überschwemmungen in Sierra Leone

Die Katastrophe ereignete sich in der Nacht zum 14. August in der Umgebung der Hauptstadt Freetown. Dreitägige schwere Regenfälle verursachten Überschwemmungen und einen gigantischen Erdrutsch.

Die Zahl der geborgenen Toten stieg in den vergangenen Tagen immer weiter an. Vor einer Woche hatte sie bei 400 gelegen. Zum damaligen Zeitpunkt war von 600 Vermissten die Rede. Unter den geborgenen Toten sind mehr als 150 Kinder. Bei den Überschwemmungen wurden 350 Häuser und Hütten weggeschwemmt. In vielen Fällen steht die genaue Zahl der Bewohner nicht fest.

(APA/ag.)