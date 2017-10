Über 30 regionale Bäcker bei SPAR

Mit zahlreichen Brot- und Backspezialitäten von über 30 regionalen Bäckern in Vorarlberg werden SPAR-Kundinnen und –Kunden von Hohenweiler bis nach Gargellen mit erstklassiger Qualität verwöhnt. „Wir bekennen uns seit der Gründung der SPAR in Vorarlberg zur Partnerschaft mit unseren regionalen Bäckern. Viele SPAR-Gründungsmitglieder waren Bäckereibetriebe, die von der SPAR-Gründerfamilie Johann Drexel OHG beliefert wurden“, so Gerhard Ritter, Geschäftsführer der SPAR Vorarlberg.

Stärkung des regionalen Bäckerhandwerks

Wer im SPAR-Markt seine frischen Brötchen holt, wird unter anderem mit Brot und Gebäck vom Bäck um’s Eck bedient. Denn SPAR bietet auch kleineren Herstellern, die mengenmäßig nicht für das ganze Land produzieren können, die Möglichkeit, ihre Produkte an den einen oder anderen SPAR-Markt in ihrer Nähe zu liefern. Für viele kleine Bäckereien schafft SPAR damit einen zusätzlichen wertvollen Marktplatz – neben ihrem eigenen Geschäft. So finden beispielsweise Kunden in Hard knuspriges Brot der Bäckerei Beirer, während Kunden im Raum Bludenz frische Semmel der Bäckerei Fuchs genießen, oder im Bregenzerwald die Bäckerei Huber die Brötchen backt.