Über 3.670 Euro für kranke Kinder beim Carwash-Day gespendet

Unter den Helfern, die beim Hohenemser McDonald’s Restaurant unter dem Motto „Klare Sicht spendet Glück“ die Autoscheiben zum Glänzen brachten, befanden sich u.a. auch n Dieter Heidegger mit Tochter, Monika Reis, Hubert Feuerstein, Fatmir Zuberi (Tanzschule move4style), Dietmar Eisenhofer vom Freihof sowie Harald Achenreiner und Johannes Klammer vom VFB. „Insgesamt wurden in unseren fünf McDonald’s Restaurants in Bürs, Rankweil, Hohenems, Dornbirn und Lustenau am Car Wash Day 3.676,52 gesammelt“, freute sich Franchisenehmer Loek Versluis.

Die Spenden, die am Car Wash Day in den österreichischen McDonald’s-Restaurants gesammelt werden, kommen zur Gänze Familien mit akut oder chronisch kranken Kindern zugute, die für die Dauer der Behandlung ihrer Kinder in den McDonald’s Kinderhilfe-Häusern in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg ein „Zuhause auf Zeit“ finden. Während ihre schwer kranken Kinder in den nahen Kliniken behandelt werden, werden hier über 900 Familien jährlich untergebracht. Diese Nähe kann den Heilungsprozess bis zu ein Drittel beschleunigen und gibt den kleinen Patienten zusätzlich zur medizinischen Versorgung Liebe, Kraft und Zuversicht.

Der 1987 gegründete gemeinnützige Verein Ronald McDonald Kinderhilfe finanziert sich hauptsächlich durch Spendengelder. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von McDonald’s Österreich, dessen Franchisenehmern, den McDonald’s Gästen, privaten Spendern und Unternehmen. Spenden an den Verein, der seit 2009 auch das österreichische Spendengütesiegel trägt, sind steuerlich absetzbar. (Spendenkonto: HYPO NOE Landesbank AG IBAN: AT03 5300 0035 5502 8546).