Über 1500 regionale Partnerbetriebe

Gesicherte Absatzmen­gen und ein dadurch kalku­lierbares Einkommen machen eine Partnerschaft mit Sutter­lüty für Landwirte b’sundrig interessant. Derzeit fließt jeder dritte Euro wieder zu­rück in die Region. Auch die Konsumenten und das Land profitieren von den regiona­len Partnerschaften. Sowohl die regionale Genusskultur als auch der Erhalt der vielfälti­gen Vorarlberger Kulturland­schaft sind dadurch langfristig gesichert. „Eine nachhalti­gere Wirtschaftsweise ist für Sutterlüty ein wesentlicher Bestandteil der Unterneh­mensausrichtung. Darunter verstehen wir, zu schätzen und zu fördern, was uns die Region zu bieten hat, sowie den respektvollen Umgang mit Mensch, Tier und Um­welt. Die Vision von einer be­wussten Gesellschaft, in der jeder Einzelne den Wert regi­onaler Lebensmittel begreift, ist für uns essenziell, bedarf aber aktiver Bewusstseinsbil­dung“, erläutert Jürgen Sut­terlüty. Regionale Produkte sichern die Zukunft der Bau­ern und Betriebe, haben eine nachvollziehbare Herkunft, werden aus frischen und regi­onalen Zutaten hergestellt, si­chern Arbeitsplätze im Land, schützen die Umwelt dank kurzer Transportwege und weniger CO2-Ausstoß und helfen, unsere Kulturland­schaft zu erhalten.

Wie geht die „b’sundrige“ Philosophie mit dem „Ökoland – regional und fair“ einher?

SUTTERLÜTY: Unser Unter­nehmen ist 1952 aus einer Landwirtschaft mit ange­schlossenem Sägewerk entstanden. Beides Branchen der Urproduktion, in denen ehrliche Handarbeit ge­schätzt wird. Daran hat sich bis heute nichts geändert. In einer Welt, die immer näher zusammenrückt und gerade deshalb immer globaler wird, keimt bei vielen die Sehnsucht nach Vertrautem. Überall werden Produkte angeboten, die alle Welt kennt und die dennoch völlig anonym sind. Bei uns im Ländle gibt es eine Vielzahl regionaler Produk­te, die für uns immer schon das Naheliegende waren, von denen viele jedoch im weltweiten Überangebot in Vergessenheit geraten sind. Schon vor vielen Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese regionalen Schätze zu heben und wieder auf den täglichen Speiseplan zu bringen. Unser Ziel ist es, dass mit unserem regionalen Angebot mehr und mehr Vorarlberger die b’sundrigen Produkte unserer Heimat wiederentdecken und der regionale Kreislauf weiter gestärkt wird. Zum Wohle von uns allen und unserer Region. Die regionale Aus­richtung und die Zusammen­arbeit mit Partnern aus der Region sind mit Sicherheit der Grund dafür, dass Sutter­lüty bis heute erfolgreich im sehr harten Wettbewerbsum­feld des Lebensmittelhan­dels agiert. Unsere Kunden sehen uns als den familiären Lebensmittelhändler mit den einzigartigen Produkten aus der Region. Das ist unsere Existenzberechtigung und diese Philosophie differen­ziert uns von den Mitbewer­bern und spricht gleichzeitig immer mehr Menschen hier im Land an.

Regional und saisonal heißt in der Praxis ab Hof ins Regal?

SUTTERLÜTY: Vorarlberg kauft gerne regionale Produkte. Wir haben hier das weltweit größte Sortiment an regi­onalen Lebensmitteln. Bei uns kann man die Liebe zur Region bei jedem Einkauf spüren. In unseren modernen Ländlemärkten kann man praktisch ganz bequem wie direkt ab Hof einkaufen, und das in einer einzigartigen Auswahl. Über 1500 Partner aus der Region beliefern uns, die meisten schon seit vielen Jahren, mit rund 3000 „Länd­le“ und „Ländle pur“ Produk­ten und über 150 b’sundrigen Sutterlüty’s Geheimtipps aus der Region. Deshalb sind wir die Topadresse für regionale Produkte. Und deshalb fließt nur bei Sutterlüty jeder dritte Euro zurück in die Region. Welche unserer Produkte ganz oder teilweise aus der Region stammen, erkennt man ganz einfach auf den ersten Blick am „Ländle Pur” oder „Ländle” Herz. Das Ländle-Pur-Herz kennzeich­net alle Produkte mit Zutaten aus Vorarlberg und Herstel­lung im Ländle. Produkte mit dem Ländle Herz werden in Vorarlberg verarbeitet und fertiggestellt.

Der Griff zu regionalen Produk­ten hat also lauter Vorteile.

SUTTERLÜTY: Die bewusste Kaufentscheidung für regio­nale Produkte sichert nicht nur die Existenz von 1500 regionalen Sutterlüty-Part­nerbetrieben und -Produ­zenten, sondern schont auch das Klima und die Umwelt. Saison hat derzeit Gemüse wie Salate, Gurken, Tomaten Kohlrabi, Melanzani, Zuc­chini und Kräuter von den regionalen Partnern wie dem Mahlerhof in Höchst und der Gemüseinsel Reichenau im Bodensee. Milch- und Käsespezialitäten wie Schaf­milchjoghurt, Alpsauerkäse, Schafs- und Ziegenfrischkäse sind von regionalen Partnern wie der Familie Gmeiner aus Bizau, der Alpe Tilisuna im Montafon oder „metzler naturnah“ in Egg. Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbee­ren kommen selbstverständ­lich aus dem Ländle, etwa von der Familie Karg aus Gaißau oder Gebrüder Win­der aus Dornbirn. Leider ist heuer aufgrund der schwieri­gen Witterungsbedingungen im Frühling die Beerenernte nicht ganz so ergiebig wie in anderen Jahren.

Kürzlich hieß es medial seitens der Kammer, dass es für echtes Ländle-Kalb viel zu wenig Abnehmer gibt.

SUTTERLÜTY: Das ist so nicht richtig. Die Traditions­metzgerei Broger in Bizau, 100-prozentige Tochter der Sutterlüty Holding, ist der mit Abstand größte Vermark­ter von Ländle Kalbfleisch in Vorarlberg. Pro Jahr werden so über 1000 Kälber aus der Region vermarktet. Broger veredelt diese in Vorarlberg, die Wertschöpfung bleibt im Land und Lebendtransporte werden vermieden – und ver­marktet diese dann sowohl regional in den Sutterlüty Ländlemärkten als auch in­ternational in ganz Mitteleu­ropa. Außerdem arbeiten wir intensiv an Möglichkeiten, Kalbfleisch mittels neuer Produkte zu vermarkten. Wir sind der Meinung, dass sowohl die Landwirtschaft als auch die Politik in Vorarl­berg mit den gegenwärtigen Strukturen und Förderungs­maßnahmen am Markt und vor allem auch an den Bedürfnissen der Kunden vorbeiproduziert. Hier sehen wir großes Verbesserungspo­tenzial.