Über 150.000 Besucher bei Österreich-GP erwartet

Nach dem Rückgang im Vorjahr werden 2017 bei der vierten Auflage seit dem Comeback der Formel 1 in Österreich vom 7. bis 9. Juli wieder deutlich mehr Fans in Spielberg erwartet. “Wir rechnen mit 150.00 bis 160.000 Zuschauern über drei Tage, es geht deutlich aufwärts”, verriet Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko der APA beim Grand Prix in Baku.