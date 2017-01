Über 140 Unternehmen präsentieren sich für die Unternehmerbörse Leiblachtal

Der Vorstand der Unternehmerbörse Leiblachtal mit Bürgermeister Wolfgang Langes (Hohenweiler), Bianca Igl (JB IGL-Web) und Obmann Joachim Igl (JB IGL-Web) präsentiert die neue Broschüre zusammen mit Monika Engelhart (rechts) im Schuhgeschäft Engelhart in Hörbranz. - © Schallert

Hörbranz/Lochau. Mit einer neuen Informationsbroschüre rückt die Unternehmerbörse Leiblachtal ihre Mitgliedsbetriebe in den Mittelpunkt. „Wir geben hier der Bevölkerung einen Überblick über die regionale Wirtschaft in die Hand“, so Obmann Joachim Igl bei der offiziellen Vorstellung.