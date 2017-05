Über 100 Richter und Staatsanwälte in Türkei entlassen

Seit dem Referendum greift Erdogan noch härter durch - © APA (AFP)

In der Türkei sind am Freitag Fernsehberichten zufolge weitere 107 Richter und Staatsanwälte in Zusammenhang mit dem gescheiterten Militärputsch im vergangenen Juli entlassen worden. Gegen sie seien Haftbefehle erlassen worden, meldeten mehrere türkische Sender.