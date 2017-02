Über 2.700 Flüchtlinge seit Mittwoch aus Mittelmeer gerettet

Am Donnerstag wurden weitere 100 Flüchtlinge aus dem Meer gerettet, darunter sieben Frauen und 41 unbegleitete Minderjährige, wie die Organisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen mitteilten. Am Mittwoch waren 1.300 Migranten in Sicherheit gebracht worden.

Die Flüchtlingspolitik war ein zentrales Thema der EU-Staats- und Regierungschefs, die am Freitag in der maltesischen Hauptstadt Valletta zu ihrem ersten Gipfel in diesem Jahr zusammengekommen sind.

Italien und Libyen hatten am Donnerstag ein Abkommen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und der Schlepperei abgeschlossen.

(APA/ag.)