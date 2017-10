Üben für den nächsten Ernstfall

In Kalifornien bereiten sich die Menschen auf das nächste Erdbeben vor. Am Donnerstag warfen sich die Menschen in dem US-Bundesstaat gleichzeitig auf den Fußboden, sprangen unter Tische und schützten ihre Köpfe mit ihren Händen.

Die jährliche Erdbebenübung stand an. Jeff Primes, einer der Organisatoren der Übung, erklärt: "Das ist heute der große Schüttler, wir simulieren ein Erdbeben der Stärke 7.7, das ist ein sehr starkes Beben. Dabei würde es viele Schäden geben. Wasser würde knapp werden und die Menschen wären einige Tage auf sich selbst gestellt." Ziel der Übung ist es, die Menschen bestmöglich auf ein tatsächlich eintretendes Erbeben vorzubereiten. Erneutes Erdbeben sehr wahrscheinlich Auch die Versorgung von Verletzten und die Kommunikation zischen Einsatzkräften wurde fleißig geprobt. Nach Aussagen der Wissenschaftler ist ein erneutes Erdbeben in der Region sehr wahrscheinlich und sogar überfällig. (Reuters)