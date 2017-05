Uber muss Millionen an Fahrer in New York nachzahlen

Nächste Negativschlagzeile für Uber - © APA (AFP)

Uber hat zweieinhalb Jahre lang den Anteil seiner New Yorker Fahrer am Fahrpreis falsch berechnet und muss jetzt Millionen nachzahlen. Der Fahrdienstvermittler holte sich seinen Anteil von rund 25 Prozent nicht wie vereinbart nach Abzug aller Steuern, sondern vom Bruttoerlös, wie das Unternehmen am späten Dienstag einräumte. Pro Fahrer werden somit im Schnitt 900 US-Dollar fällig.