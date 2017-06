Uber-Direktor tritt nach Bemerkung über Frauen zurück

Auch der Top-Manager Emil Michael, ein enger Vertrauter Kalanicks, musste nach Ermittlungen einer Untersuchungskommission die Firma verlassen. Wie Uber mitteilte, fielen Bondermans Äußerungen am Dienstag bei einer Betriebsversammlung zur Verbesserung der Unternehmenskultur. Verwaltungsratsmitglied Arianna Huffington plädierte für mehr Frauen in dem Gremium. “Es gibt viele Zahlen, die zeigen, wenn es eine Frau im Vorstand gibt, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass auch noch eine zweite Frau einzieht”, sagte Huffington. Bonderman reagierte darauf mit den Worten: “Tatsächlich zeigt es, dass dann sehr viel mehr Gerede wahrscheinlicher ist.” Aufnahme des Treffens waren von Yahoo veröffentlicht worden.

Bonderman entschuldigte sich per E-Mail bei den Mitarbeitern und nannte sie “nachlässig, unangemessen und unentschuldbar”. Er müsse sich an die gleichen Standards halten, die Uber nun umsetzen soll. Das Uber-Führungsgremium hatte am Sonntag nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung und des respektlosen Verhaltens gegen einzelne Mitarbeiter Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur beschlossen.

(APA/ag.)