Uber-Chef kommt zur Verhandlungen nach London

Neuer Chef entschuldigte sich für Fehler des Unternehmens

Der neue Uber-Chef Dara Khosrowshahi will das drohende Aus für den US-Fahrdienst-Vermittler in London in persönlichen Gesprächen abwenden. Khosrowshahi werde kommende Woche in die britische Hauptstadt zu einem Treffen mit der Nahverkehrsbehörde reisen, bestätigte Uber am Freitag unter anderem der “Financial Times” und der BBC.