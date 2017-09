Uber-Chef entschuldigt sich nach Rausschmiss in London

Uber möchte die Situation wieder geradebiegen - © APA (AFP)

Nach dem Rauswurf in London zeigt der neue Chef des umstrittenen Fahrdienst-Vermittler Uber Reue. “Im Namen von allen bei Uber weltweit entschuldige ich mich für die Fehler, die wir gemacht haben”, schrieb Dara Khosrowshahi in einem offenen Brief.