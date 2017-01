U2 gehen nochmals mit “The Joshua Tree” auf Tour

Dublin. Bei den Konzerten steht unter anderem das volle Album auf der Setlist. “The Joshua Tree” verkaufte sich rund 25 Millionen Mal und enthält Songs wie “With Or Without You”, “Where The Streets Have No Name” und “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

Die Tour startet am 12. Mai in Vancouver, der europäische Teil am 8. Juli in London. Als “Special Guests” sind in Nordamerika Mumford & Sons, OneRepublic und The Lumineers mit dabei, in Europa Noel Gallagher’s High Flying Birds.

(APA)