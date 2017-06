Hochdramatisch verlief die Partie der U-16-Mannschaften des DSV und Altenstadt: Die Altenstädter lagen bereits mit 2:0 in Front, als dem DSV in der Schlussphase noch der Anschlusstreffer gelang. Hieß: Die Partie musste über Elfmeterschießen entschieden werden. Dieses konnten die Altenstädter schließlich für sich entscheiden. Alle Ereignisse des Spiels in unserer Liveticker-Nachlese!