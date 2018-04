U10-Rothosen feiern Riesenerfolg

Der FC Dornbirn nimmt im Juni bei der Champions-Trophy in Wien teil.

Dornbirn. Ein besonderer Höhepunkt in ihrer noch jungen Fußballkarriere erwartet die U10-Kicker des FC Dornbirn in Kürze. Die Mannschaft von Trainer und dem ehemaligen FCD-Spieler Christoph Fleisch qualifizierte sich für die Champions-Trophy. Dieses Turnier findet vom 15. bis 17. Juni 2018 in Wien statt.