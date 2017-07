U-Haft über Linzer Doppelmord-Verdächtigen verhängt

Täter wollte ein Exempel statuieren - © APA

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Pensionisten am Freitag in Linz ist am Sonntag die Untersuchungshaft über den Verdächtigen verhängt worden. Der 54-jährige Tunesier, der seit 1989 in Österreich lebt, soll das betagte Ehepaar aus Hass auf die Gesellschaft und die FPÖ getötet haben. Er habe laut Polizei viele negative Erfahrungen, die er subjektiv gemacht hat, auf die Partei projiziert.