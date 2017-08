U-Haft über 37-Jährigen nach Fenstersturz in Wien verlängert

Die Anwältin schloss Fremdverschulden aus und stellte auch einen möglichen Suizid bzw. einen Unfall in den Raum. Laut Wagner war die Frau in psychiatrischer Behandlung und zum Zeitpunkt ihres Todes alkoholisiert.

Eine polizeiliche Kommission hatte zunächst festgestellt, dass die Umstände in der Wohnung in der Maurer Lange Gasse nicht unbedingt mit einem Unfall in Einklang zu bringen sind. Der 37-Jährige befand sich in der Nacht auf 6. August in der Wohnung, als seine Freundin aus dem Fenster stürzte. Vor der Haftrichterin verantwortete er sich nicht schuldig. Er habe mit dem Tod der 28-Jährigen nichts zu tun, diese sei aus eigenem Antrieb gesprungen.

(APA)