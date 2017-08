U-Haft nach Übergriffen in Wiener U-Bahn verhängt

U-Haft wegen Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr - © APA (Symbolbild)

Über den nach sexuell motivierten Übergriffen in Wiener U-Bahn-Stationen festgenommenen Mann ist am Samstag vom Landesgericht für Strafsachen die U-Haft verhängt worden. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Als Haftgründe wurden Flucht- und Tatbegehungsgefahr angenommen. Der Verdächtige soll erstmals bereits am 31. Mai eine junge Frau bedrängt haben.