U-Haft für Hitler-Imitator beantragt

In der Geburtsstadt des Diktators in Braunau ist das Hitler-Lookalike mit Seitenscheitel und markantem Oberlippenbart am Wochenende mehrfach gesehen worden. Am Montag wurde er dann festgenommen, weil er “augenscheinlich das NS-Regime und Hitler glorifiziert”, erklärte oö. Polizeisprecher David Furtner. Auch in Wien soll der gebürtige Steirer sich wiederbetätigt haben. Allerdings trat er dort nicht als Hitler-Imitator in Erscheinung, meinte die dortige Staatsanwaltschaftssprecherin Nina Bussek. Was genau er sich zuschulden hat kommen lassen, konnte sie vorerst nicht detailliert nennen. Am Mittwochnachmittag soll der Mann der Haftrichterin vorgeführt werden, die über den Antrag der Staatsanwaltschaft entscheidet.

(APA)