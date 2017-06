U-Ausschuss – Schmidt: “Bin kein EADS-Lobbyist”

“Ich bin kein EADS-Lobbyist”, betonte Schmidt gleich zu Beginn seines Statements im Ausschuss und brachte damit seinen “Unmut” zum Ausdruck, dass die Grünen diese “falsche Unterstellung” auf ihrer Homepage veröffentlichen. Wenn man schon den Begriff Lobbyist verwenden wolle, dann will er als “Lobbyist der Landesverteidigung” bezeichnet werden, so Schmidt.

FPÖ-Fraktionschef Walter Rosenkranz erklärte vor Sitzungsbeginn, der frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) sei bei den Vergleichsverhandlungen über den Tisch gezogen worden, dies gehe aus einer E-Mail von Schmidt hervor. ÖVP-Abgeordnete Gabriele Tamandl wiederum will klären, was hinter Offshore-Geschäften steckt. Ihrer Ansicht nach haben sich am gestrigen Ex-Kanzlertag im Ausschuss keine neuen Erkenntnisse ergeben. Gewisse Dinge hätten sich bestätigt, so etwa, dass Darabos für den Vergleich allein verantwortlich war.

Die Grünen-Mandatarin Gabriela Moser will heute “entlarven, wie einzelne Geschäfte zugeschanzt wurden”, um Kontakte herzustellen. Sie verwies auf ein internes Dokument, das den Grünen vorliege und beweise, dass dies auch EADS-intern umstritten war.

(APA)