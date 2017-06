U-Ausschuss: Abgeordnete wollen Infos über technische Details

Karl Hofer wird am Freitag als erster Zeuge geladen. - © APA

Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss erwarten sich die Abgeordneten am Freitag von den Auskunftspersonen unter anderem Informationen über technische Details. Als erster Zeuge ist am Vormittag Ministerialbeamter Karl Hofer geladen, am Nachmittag wird EADS-Rechtsberater Meinhard Lukas ins Parlament kommen.