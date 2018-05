U-20 Rollhockeycracks mit makelloser Bilanz

Die Kaul-Schützlinge krönten sich am vergangenen Wochenende zum Meister.

Dornbirn. Der Schweizer Meistertitel stand schon seit zwei Wochen fest, dass die U20 des RHC Dornbirn jedoch keinen Punkt in der Meisterschaft abgeben würden, unterstrichen sie im letzten Heimspiel mit einem 15: 8 Sieg gegen RC Biasca klar.

Ein Offensivspektakel boten beide Teams den zahlreichen Zusehern in der Stadthalle die nicht weniger als 23 Tore zu sehen bekamen. In der Meisterschaft krönte sich Kilian Hagspiel am Ende noch zum Torschützenkönig, Jonas Fäßler belegte in der Schützenwertung am Ende den dritten Rang.

Neuer Rekord

Nach dem Schlusspfiff wurde dementsprechend ausgelassen gefeiert, denn 20 Siege in Serie hat bisher noch kein Team geschafft.

Die überragende Leistung in 20 Spielen keinen Punkt abzugeben zeigte die Dominanz der Dornbirner, welche der Konkurrenz in der gesamten Meisterschaft immer einen Schritt voraus waren und keine Zweifel im Titelrennen aufkommen ließen. Die starken Leistungen einiger Akteure gingen auch an Eins-Trainer Jesus Gende nicht vorbei, der den „hungrigen Jungen“ sein volles Vertrauen schenkt und sie mit immer längeren Einsätzen in der ersten Mannschaft belohnt.

Abschied vom Kapitän

Nach dem Vizemeistertitel in der letzten und der Goldmedaille in dieser Saison, werden Kapitän Kilian Hagspiel und Sebastian Mostögl aus Altersgründen aus dem Team ausscheiden. Der restliche Kader wird im Herbst die Titelverteidigung in Angriff nehmen.