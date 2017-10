Typisierungsaktion in Vorarlberg: Max und Inan suchen immer noch Spender

An Leukämie Erkrankte brauchen die Hilfe ihrer Mitmenschen. Jedoch ist es oft schwierig, einen geeigneten Stammzellenspender zu finden. Der Verein “Geben für Leben” war deshalb jetzt in Österreich unterwegs und führte insgesamt zehn Typisierungsaktionen in dreizehn Tagen durch.Der Verein machte unter anderem Halt in Tirol, in Kufstein, in Wien und in der Steiermark. Insgesamt kamen dadurch 2.213 Neutypisierungen zusammen. Auch in Vorarlberg sind wieder einige Aktionen geplant. Der vierjährige Max und der 30-Jährige Inan aus Bregenz benötigen dringend einen Stammenzellenspender. Für sie sucht der Verein nach einem genetischen Zwilling.

Seltene Erbkrankheit

Der vierjährige Max leidet genau wie sein Bruder an der seltenen Erbkrankehit Septische Granulomatose. Unbehandelt wird diese Krankheit für ihn tödlich enden. Deshalb sucht der Verein “Geben für Leben” jetzt dringend für ihn und den 30-jährigen Inan aus Bregenz einen Spender.

Morgen, Samstag, findet im LöwenSaal eine große Typsierungsaktion statt. Zwischen 11 und 15 Uhr können sich dort alle zwischen 17 und 45 Jahren typisieren lassen.