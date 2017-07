Twitter enttäuscht Anleger mit stagnierender Nutzerzahl

Situation bei Twitter bleibt angespannt - © APA (dpa)

Das Wachstum der Nutzerzahlen bei Twitter ist vorerst wieder vorbei – und das kam an der Börse überhaupt nicht gut an. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stagnierte im zweiten Quartal bei 328 Millionen, wie der US-Kurznachrichtendienst am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten nach einem relativ starken ersten Vierteljahr wieder mit einem weiteren deutlichen Zuwachs gerechnet.