TV-Sender – Terror-Anschlag auf Moschee in Mekka verhindert

In Mekka sind derzeit Millionen Muslime versammelt

Die Polizei in Saudi-Arabien hat einem staatlichen Medienbericht zufolge einen Anschlag auf die heiligste Stätte des Islam in letzter Minute vereitelt. Wie der staatliche Fernsehsender Al-Ekhbariya berichtete, war ein Anschlag auf die Große Moschee in Mekka geplant, wo sich am Freitag Millionen Muslime aus aller Welt zum Ende des Fastenmonats Ramadan versammelt hatten.