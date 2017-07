TV-Moderatoren berichten von Drohungen aus Trump-Umfeld

Trump beleidigte Joe Scarborough und Mika Brzezinski aufs Übelste - © APA (AFP/Getty)

Ein von US-Präsident Donald Trump wüst beschimpftes TV-Moderatorenpaar hat hart gekontert. Mika Brzezinski und Joe Scarborough zeigten sich am Freitag besorgt über Trumps Geisteszustand und zogen dessen Eignung für das Präsidentenamt in Zweifel. In ihrer Morgensendung beschuldigten sie Trump zudem, er habe sie mit Drohanrufen unter Druck zu setzen versucht.