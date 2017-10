Tusk will EU-Gipfel zur Inneren Sicherheit 2018 in Wien

EU-Ratspräsident Donald Tusk will, dass im September 2018 unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft ein informeller EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Wien stattfindet. Das Treffen soll der Inneren Sicherheit gewidmet sein, geht aus der Agenda hervor, die Tusk dem EU-Gipfel am morgigen Donnerstag vorlegen will.

Konkret will Tusk, dass bei dem Gipfel in Wien über Kontrollen an den EU-Außengrenzen, Informationsaustausch, operationelle Zusammenarbeit, Sicherheit und Strafverfolgung im Cyberspace und über Verhinderung von Radikalisierung gesprochen wird. Damit dürfte ein informeller EU-Gipfel in Wien unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft fix sein. Einen möglichen EU-Sondergipfel in Wien zur Zukunft Europas hatte bereits EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seiner Rede zur "Lage der Union" im September vorgeschlagen. Laut der Agenda des EU-Ratspräsidenten soll erst Ende 2019 eine Einigung über das nächste EU-Mehrjahresbudget ab 2021 gefunden werden. Dies würde bedeuten, dass der EU-Finanzrahmen nicht mehr vom aktuellen Europaparlament, sondern erst nach den EU-Wahlen 2019 beschlossen würde. Die EU-Kommission will im Frühjahr 2018 einen Vorschlag für den EU-Mehrjahreshaushalt vorlegen. (APA)