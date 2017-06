Tusk verlangt strenge Auflagen für Pipeline Nord Stream 2

Tusk fordert eine "umfassend europäische Lösung" - © APA (AFP)

EU-Ratspräsident Donald Tusk fordert strenge Auflagen für das umstrittene Gasleitungsprojekt Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland, an dem auch die OMV beteiligt ist. In einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verlangte er eine “umfassend europäische Lösung” und die Einhaltung aller EU-Regeln, wie Diplomaten am Dienstag bestätigten.