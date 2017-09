Tusk sieht nicht genug Fortschritte für zweite Brexit-Phase

Tusk bremst die Brexit-"Euphorie" - © APA (AFP)

Großbritannien und die EU haben nach Einschätzung von EU-Ratspräsident Donald Tusk noch nicht genug Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen erzielt, um in die zweite Phase der Gespräche über die künftigen Beziehungen eintreten zu können. Tusk erklärte dies nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag in London.