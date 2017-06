Tusk sieht neugegründeten EU-Optimismus durch Einheit

Nach Krisen sieht Tusk die EU wieder mit mehr Optimismus ausgestattet - © APA (AFP)

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat in seinem am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben an die 28 Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel Optimismus versprüht. Er sieht die antieuropäischen Kräfte auf dem Rückzug. Die EU werde “eher als Lösung und nicht als Problem” gesehen, schrieb er. Paradoxerweise hätten die Herausforderungen der vergangenen Monate “uns mehr geeint als vorher”.