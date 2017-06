Turnsportler als Gymnaestrada-Botschafter in Berlin

Vom 3. bis 6. Juni gab es in Berlin 400 Veranstaltungen an 70 Orten – mit über 80.000 Teilnehmern ist das alle vier Jahre stattfindende Deutsche Turnfest eine der größten Sportveranstaltungen der Welt.

Ähnlich wie bei der Gymnaestrada gab es auch in Berlin Gruppenvorführungen ohne Bewertung; hier begeisterten die Eurodance-Europameisterinnen des ASTV Walgau mit ihrem Programm; weiters präsentierten sich die Turnerinnen der TS Lustenau, die Gymnastinnen der TS Röthis und die Showgruppe TS Egg/Röthis auf den Turnfest-Bühnen. Auch in den Wettkampf-Sparten war die VTS vertreten; das Schülerinnen-Team des Turnsportzentrums Dornbirn siegte in ihrer Klasse, die TS Wolfurt belegte Rang sieben in der DTB-Offenen-Klasse.

Einen großen Auftritt hatten Vorarlbergs Turnsportler bei der großen Stadiongala im Olympiastadion. Im Vorprogramm des mit 70.000 Zusehern ausverkauften Events wurde die Gymnaestrada 2019 beworben. Auch VTS-Präsidentin Monika Reis war mit dabei: „Unsere Aktiven haben spektakuläre Akrobatik gezeigt, und wir konnten Werbung für das Welt-Turnfest machen. In Vorarlberg wollen wir 2019 einen Rekord an teilnehmenden Nationen erzielen. 2007 hatten wir 22.000 Aktive aus 53 Ländern – das wollen wir toppen.“