Rüttimann, die eigentlich noch U18-startberechtigt ist, ließ mit Runden von 75/71/69 (72) auch sämtliche U21-Spielerinnen hinter sich. Die Montafonerin spielte dabei in der zweiten Runde eins und in der dritten Runde drei unter Par und holte sich insgesamt einen Vorsprung von zwei Schlägen heraus. Weitere Vorarlberger waren diesmal nicht am Start.