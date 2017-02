Turnier zum 40. Jubiläum

Göfis. (etu) Die Aufschrift „Hoss“ zierte das Leiberl von Heribert Gut (Obmann FC Flory, links im Bild), als man am Samstag in der Turnhalle der Volksschule Kirchdorf zum runden Jubiläum das Hallenfußballturnier in Göfis wieder aufleben ließ. „‚Hoss‘ heißt auf Norwegisch ‚Viel Glück‘“, erklärt Gut, „das war 40 Jahre der Fall.“ Mit Schautafeln informierten die Mitglieder über die Vereinsgeschichte.

Das Runde ins Eckige

Fürs Turnier hatten die Hobbykicker die richtige Portion Ehrgeiz und Fairness eingepackt. Im fesselnden Finalspiel hat sich Team 83 Hohenems durchgesetzt und den begehrten Wanderpokal geholt. „Es war ein spannenendes Turnier und die Teilnehmer hatten sichtlich Spaß“, so der Organisator. Nach dem Ende des Turniers war der Abend jedoch noch lange nicht zu Ende. Zu kühlen Getränke wurde bis Tief in die Nacht zu den Klängen von DJ George getanzt und gefeiert.

Ergebnisliste:

1. Team 83 Hohenems

2. Segavio Kickers

3. Rückenbeschwerden Montfort

4. SC Kumma 1

5. EHC Göfis

6. Team Hirschencrew

7. Walgauner FC

8. FC Florys

9. Pfingsthornissen

10. SC Kumma 2

11. Ortsfeuerwehr Göfis

12. Lehrerhof Kickers

13. Narrakarrazüher

14. Lucky Losers