Sieger beim Deutschen Turnfest

Dornbirn/Berlin. „Da rockt der Berliner Bär“, hieß es vergangene Woche für die 12 Turnerinnen des Turnsportzentrums Dornbirn. Ganz nach dem Motto: „Die einen flüchten über Pfingsten in den heißen Süden, die anderen zeigen in Deutschlands Hauptstadt Berlin ihr großes turnerisches Können.“

Gemeinsam mit Trainerinnen und Kampfrichterin sowie zwei „starken Männern“ als Begleitung verbrachten Dornbirns Turnerinnen ein ereignisreiches Wochenende beim Internationalen Deutschen Turnfest. Auch nach einer äußerst anstrengenden Stauanfahrt nach Berlin, die mit intensiven Jassereinheiten bravourös bewältigt wurde, bewiesen die jungen Damen sportliche Ausdauer in jeder Hinsicht. Neben einem abwechslungsreichen Sightseeingprogramm mit Alexanderplatz, Brandenburger Tor, Berliner Mauer, dem Holocaust-Mahnmal und Museumsbesuchen, stand natürlich der Turnsport im Mittelpunkt.

Die Eröffnungsfeier des Deutschen Turnfestes bildete dabei gleich einen ersten Höhepunkt. Tausende fröhlich singende und ausgelassene Sportler und ein Meer von Zuschauern sorgten für Gänsehautatmosphäre bei der Dornbirner Turnfraktion und für höchste Motivation für den anstehenden Wettkampf.

Tolles Aushängeschild für den Dornbirner Turnsport

Das intensive Touristenprogramm am Vortag erwies sich schließlich als perfekte Vorbereitung für den Wettbewerb, denn der Wettkampf zog sich in zwei Runden über fünf Stunden, was den Mädchen einiges abforderte. Konzentriert und durch die volle, tosende Halle top motiviert riefen die Turnerinnen ihre besten Leistungen ab, turnten fehlerfrei und begeisterten das deutsche Publikum. Gegner aus ganz Deutschland in der Schülerklasse 12-15 gaben ihr Bestes – und hatten keine Chance – die TSZ-Mädels siegten in dieser Klasse souverän mit beinahe zwei Punkten Vorsprung.

Anschließend feierte man ausgiebig in einer Pizzeria den fulminanten Sieg und ließ das Reisewochenende schließlich noch mit einer Fahrt auf den Fernsehturm mit Blick auf Berlin ausklingen.

Tolle Organisation

„Ein besonderer Dank gilt Gerold Fussenegger, dem tollen Busfahrer von NKG-Reisen für eine stressfreie Fahrt, Gerd Kogler für die Organisation dieser unvergesslichen Reise und der Raiffeisenbank Im Rheintal für die großzügige finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns bereits auf die nächsten Wettkämpfe im Herbst“, so die erfolgreichen Sportlerinnen bei ihrer Rückkehr.

Die Turnfestsiegerinnen in Berlin im Überblick:

Angelina Fischer, Elina Kessler, Danique Blok, Franziska Dworzak, Jana Feurle, Felicia Fink, Angelina Degano, Maya Hämmerle, Maja Hilbe, Timna Kopf, Enna März und Sarina Überbacher mit ihren Trainerinnen Magdalena Dworzak und Katharina Schwärzler