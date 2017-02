Turnerball mit viel Tanz und Akrobatik

Hohenems. Vor zwei Jahren führte die Turnerschaft Hohenems nach einer zehnjährigen Pause wieder ihren Turnerballs durch. Nach diesem erfolgreichen Restart ging am vergangenen Samstag wieder unter dem Motto „D’Turn’r hond wied’r an Ball – Klappe die Zweite!“ der heurige Turnerball über die Bühne des Löwensaales.

Schon am Nachmittag sorgte das Vorspiel zum Abendprogramm für einen bis auf den letzten Platz gefüllten Löwensaal. 15 Programmpunkte, von denen sechs dann auch am Abend zusammen mit sechs weiteren gezeigt wurden, begeisterten die Gäste. Das umfangreiche Programm wurde, wie dies bei den Turnerbällen immer schon der Fall war, von vereinseigenen Kräften bestritten. Und zwar von den dreijährigen Anfängern bis zu den Tänzerinnen von Dance Motion und den Tanzhaus-Mitgliedern.

Sportliche Darbietungen folgten auf fulminante Tanzeinlagen, wobei die Pgrogrammpunkte jeweils unter einem bestimmten Motto standen. So zeigten die von Verena Wäger betreuten Kleinen Szenen aus dem Dschungelbuch, und Nina Amann führte mit ihren Kindern „Kids in Motion“, ein Kinderballett und einen kreativen Kindertanz nach Pippi Langstrumpf vor. Rhythmische Gymnastik war am Nachmittag von Theresa Welzig und am Anend von ihrer Schwester Theresa, Staatsmeisterin von 2014 und 2015, zu sehen.

Die Team-Turnerinnen begeisterten mit „Fluch der Karibik“ und die Turn 10 Riegen mit „Gladiator“. Zwei Formationen des vor zehn Jahren von Britta Hafner und Liba Seiner gegründeten Tanzhauses trugen mit „Can´t stop the feeling“ und „Ful“ nach dem gleichnamigen Schellinsky-Song ihren Teil zum Turnerball bei, bei dem es noch Auftritte der seit einem Jahr erfolgreich zusammen arbeitenden Team Turnerinnen von Hohenems und Lustenau („Geheimnisse des alten Ägyptens“) und der Leistungsklasse-Turnerinnen („Trolls“) gab.

Die legendäre „Dance Motion“-Tanztruppe leitete sowohl am Nachmittag als auch bei der Abendvorstellung den Showblock mit „Burning love“ – zusammen mit dem sortlichen Aushängeschild der Turnerschaft Michael Fussenegger – ein und schloss diesen auch mit der fulminanten „Rock of Ages“-Nummer ab. Durchs Programm führte Guntram Reis. Anschließend spielte die Band „EXTRA 4“ zum Tanz auf.