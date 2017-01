Turm in Amatrice nach neuem Erdbeben endgültig eingestürzt

Auch das letzte stehengebliebene Wahrzeichen der Stadt stürzte nun ein - © APA (AFP)

Die Erdstöße in Mittelitalien haben in dem im vergangenen August von einem Erdbeben betroffenen Ort Amatrice im Apennin, wo die meisten der 298 Todesopfer zu beklagen waren, schwere Schäden angerichtet. So stürzten die letzten Reste des mittelalterlichen Turms der dem Heiligen Augustin geweihten Kirche ein, die bei den Beben im August und im Oktober noch erhalten geblieben waren.