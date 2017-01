Tupolew-Absturz: Alter Flugschreiber erschwert Ermittlungen

Dies meldete die Agentur Interfax am Samstag. Die Behörde mit Sitz in Moskau ist für die Zulassung von Flugzeugen in Russland und für die Aufklärung ziviler Flugunfälle zuständig.

Die Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 des russischen Verteidigungsministeriums war am 25. Dezember kurz nach dem Start in Sotschi ins Schwarze Meer gestürzt. Sie sollte Dutzende Sänger des berühmten Alexandrow-Militärchores für einen Auftritt vor russischen Truppen nach Syrien fliegen. Bei der Suche nach der Absturzursache gingen die Ermittler einem möglichen Pilotenfehler nach, berichtete die Zeitung “Kommersant”. Ein Terroranschlag gilt als ausgeschlossen.

(APA/dpa)