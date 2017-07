TUI sieht nach Angriff keine Auswirkung auf Ägyptenreisen

Nach dem Anschlag seien bisher keine Rückreisewünsche bekannt geworden. Die Gäste würden ruhig und besonnen reagieren. Auch bei den Call Centern hätten sich nur wenige Urlauber über die Situation vor Ort informiert. Auch das deutsche Auswärtige Amt habe seinen Reise- und Sicherheitshinweis nicht verändert und keine Neubewertung der Lage in Ägypten vorgenommen. Dort heißt es: “Es besteht landesweit ein erhöhtes Risiko terroristischer Anschläge und die Gefahr von Entführungen. Diese können sich auch gegen ausländische Ziele und Staatsbürger richten.” Bei Reisen nach Ägypten, einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer, werde generell zu Vorsicht geraten.

Auf der Seite des österreichischen Außenministeriums heißt es zu Ägypten, es bestehe in den Badeorten, wie z.B. Sharm el Sheikh, Hurghada und Marsa Alam sowie in den Badeorten an der Westküste des Sinai bis Sharm el Sheikh ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) gelte für den Nordsinai und die Saharagebiete, an den Grenzen zu Libyen (einschließlich Mittelmeergebiet) und zum Sudan.

Der Tourismus in Ägypten hatte lange Zeit wegen der Sicherheitslage gelitten. Wegen der Unruhe im Land nach dem Sturz von Machthaber Hosni Mubarak im Februar 2011 und Terrorangriffen war die Zahl der Urlauber in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

In den vergangenen Monaten waren die Deutschen wieder verstärkt nach Ägypten gereist. In den ersten drei Monaten 2017 kamen insgesamt 227.000 Besucher aus Deutschland in das nordafrikanische Land – ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den großen Veranstaltern TUI, FTI, Thomas Cook, DER Touristik und Alltours war die Zahl der Ägypten-Buchungen zuletzt kräftig gestiegen.

(APA/dpa)