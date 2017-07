Türtscher ist Staatsmeister, Trio zur EM

In der ersten Juliwoche nahmen 8 Bahnengolfer/innen aus Vorarlberg an der Seniorenmeisterschaft 2017 in Gänserndorf teil.

In den zwei Bewerben Zählwettspiel und Ko-Bewerb wurden die österr. Meister ermittelt und konnten sich zugleich für die Europameisterschaft in Cheb (CZ) qualifizieren.

Im Zählwettspiel erreichten Pazal Herlinde den 7. Platz und Riesch Christine den 9. Platz. Bei den Seniorinnen 2. Bei den Senioren 2 belegten Jagschitz Ferdinand den 10. Platz und Riesch Hannes den 18. Schlussrang. Den Ko-bewerb (32 besten aller männl. Teiln.) verfehlte Jagschitz Ferdinand um 1 Schlag.

Bei den Senioren 1 spielten Türtscher Hermann und Steiner Adriano bis zuletzt um die Medaillen mit. Türtscher Hermann musste sich im Stechen gegen den Titelverteidiger Schuster Reinhard geschlagen geben und belegte Rang 4 vor Steiner Adriano. Der Schrunser Jürgens Curd belegte den 11. Platz und Recla Emilio den 16. Rang.

Im KO-Bewerb war dann der Tag von Türtscher Hermann. Mit einer perfekten Runde sicherte er sich den österr. Meistertitel bei den Senioren vor dem Wiener Laukes Heinz und Zeininger Thomas.

Sehr erfreulich war die Nominierung für die Europameisterschaft aus Vorarlberger Sicht. Steiner Adriano, Türtscher Hermann und Jürgens Curd werden Österreichs Farben bei der Europameisterschaft in Cheb vertreten.