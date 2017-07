Türkischer Minister will doch nach Wien kommen

Minister Zeybekci hat nur die Wirtschaft im Sinn - © APA (dpa)

Zwar wurde dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci Anfang der Woche die Einreise nach Österreich untersagt, nun will der Politiker aber offenbar doch nach Wien kommen, wie die Tageszeitung “Kurier” (Mittwoch-Ausgabe) berichtete. Zeybekci plane “trotz der hässlichen Haltung Österreichs” Wirtschaftsgespräche am 27. Juli, so die türkische Tageszeitung “Hürriyet”.