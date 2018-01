Türkischer Europaminister: FPÖ fremden- und islamfeindlich

Der türkische Europaminister Ömer Celik hat scharfe Kritik an der Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen geübt: "Die FPÖ, die sich als Opposition zur Türkei, als feindlich gegenüber dem Islam, antisemitisch sowie konträr gegenüber Migranten und xenophob positioniert, ist an die Macht gekommen", sagte er dem Nachrichtenmagazin "profil".

Dennoch will Ankara, dass die EU die de facto auf Eis liegenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder aufnimmt – zugleich die Auszahlung aller von der EU zugesagten Finanzhilfen in Höhe von insgesamt sechs Milliarden Euro und ein Abkommen über die Visa-Liberalisierung. Ankara habe den Flüchtlingspakt mit der EU eingehalten und erwarte nun von der EU die Erfüllung aller Zusagen. Celik: “Die Türkei verfolgt weiterhin das strategische Ziel, EU-Mitglied zu werden. Doch wir sehen mit jedem Tag ein immer verstörenderes Bild von der EU.”

Die in den Sondierungsgesprächen vereinbarte Haltung zur Türkei stieß in regierungsnahen türkischen Medien auf scharfe Kritik. Die Zeitung “Aksam” überschrieb einen Online-Artikel dazu mit den Worten: “Die Türkeifeindlichkeit der Nazi-Koalition”. Der Aufmacher der gedruckten Ausgabe am Samstag hatte die Schlagzeile: “Dummkopf-Koalition”, das Wort “Dummkopf” war auf Deutsch und in Schwarz-Rot-Gold gehalten. Darunter hieß es: “Türkeifeindlichkeit ist der gemeinsame Punkt der Koalition geworden, die nach 110 Tagen gebildet werden konnte”.