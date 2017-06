Türkische Polizei nimmt Vater von US-Basketball-Star fest

Enes Kanter bezeichnete Erdogan als "Hitler unseres Jahrhunderts" - © APA (GETTY)

Die türkischen Behörden haben den Vater eines in den USA lebenden Basketball-Stars festgenommen. Mehmet Kanter, dessen Sohn Enes in den USA beim NBA-Club Oklahoma City spielt, sei im Rahmen von Ermittlungen zu dem islamischen Prediger Fethullah Gülen in Gewahrsam genommen wurden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.