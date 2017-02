Bei mehreren Razzien in Ankara hat die türkische Polizei am Sonntag 60 mutmaßliche Mitglieder der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, fanden die Einsätze in den Hauptstadtbezirken Sincan, Cubuk, Yenimahalle und Mamak statt. Bei den Festgenommenen handle es sich vor allem um ausländische Bürger, hieß es.

Ob sie Anschlagspläne verfolgten, blieb zunächst unklar. Die Festnahmen erfolgten nun über einen Monat nach dem tödlichen Anschlag in einem Nachtclub in Istanbul. Dabei waren in der Silvesternacht 39 Menschen getötet worden. Der IS bekannte sich zu dem Anschlag. Der nach der Tat festgenommene mutmaßliche Schütze gab später an, auf direkte Anweisung der Miliz gehandelt zu haben. (APA/ag.)