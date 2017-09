Türkische Panzer graben sich an Grenze zum Nordirak ein

Türkei spricht von einem Manöver - Referendum der Kurden im Irak ist Ankara ein Dorn im Auge. - © AP

Wenige Tage vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum im kurdisch regierten Nordirak hat die türkische Regierung an ihrer Südgrenze am Dienstag Panzer in Stellung gebracht. Panzer und Fahrzeuge mit Raketenwerfern fuhren etwa zwei Kilometer von der irakischen Grenze entfernt auf. Bagger bauten in den Feldern Stellungen für die Armee, in denen sich Soldaten einrichteten.