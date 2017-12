Türkische Behörden nahmen weitere IS-Verdächtige fest

Kurz vor Silvester hat die Polizei in der Türkei 20 mutmaßliche Mitglieder der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen. Unter den Verdächtigen seien 15 Ausländer, die sich offenbar zuvor in den Konfliktgebieten in Syrien oder im Irak aufgehalten hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan am Sonntag.

In den vergangenen Tagen waren in der Türkei laut Medienberichten rund 200 mutmaßliche Jihadisten festgenommen worden, allein 75 Festnahmen gab es am Freitag in Istanbul und Ankara. Berichten zufolge wurden mehrere der Festgenommenen verdächtigt, Anschläge auf die Silvesterfeiern vorbereitet zu haben.

In Istanbul hatte ein IS-Attentäter an Silvester 2016 in einem bekannten Nachtclub 39 Menschen erschossen. Aus Angst vor neuen Anschlägen wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die diesjährigen Silvesterfeiern in Istanbul deutlich verschärft. Mehr als 40.000 Sicherheitskräfte sollen im Einsatz sein. In beliebten Ausgehvierteln wie Beyoglu, Besiktas und Sisli wurden Feiern in der Öffentlichkeit untersagt. Das Stadtzentrum ist bis Montag für den Schwerlastverkehr gesperrt.