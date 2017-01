Türkische Armee tötet 32 IS-Kämpfer im Norden Syriens

Bei den jüngsten Kämpfen gegen die Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) im Norden Syriens haben türkische Soldaten und syrische Rebellen nach offiziellen Angaben 32 IS-Kämpfer getötet. Kampfflugzeuge hätte in den vergangenen 24 Stunden mindestens 21 IS-Einrichtungen bei Al-Bab und Bsagah zerstört, teilte die türkische Armee am Freitagmorgen weiter mit.

Mit der seit mehr als vier Monaten laufenden Offensive will die türkische Armee die IS-Miliz von der türkisch-syrischen Grenze vertreiben und zugleich verhindern, dass in dem Gebiet die Kurden die Kontrolle übernehmen. (APA/ag.)